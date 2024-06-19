Про це повідомляє Reuters.

Влада штату вважає, що фармацевтичний гігант “ввів в оману” громадськість.

У позові стверджується, що невдовзі після впровадження вакцини на початку 2021 року компанія Pfizer приховала докази того, що щеплення викликало ускладнення вагітності, включаючи викидень, а також міокардит та перикардит.

Також генпрокурор штату звинувачує Pfizer у спотворенні даних про ефективність вакцинації з метою заробітку на людях та потребує невстановленої грошової компенсації.

“Заяви, зроблені Pfizer щодо її вакцини проти COVID-19, були точними та науково обґрунтованими”, йдеться в заяві компанії, додаючи, що позов не має підстав.

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