Компанія Pfizer приховувала дані про шкоду своєї вакцина від коронавірусу. Таке звинувачення висунув проти фармацевтичної компанії американський штат Канзас. Його прокурор подав позов до Pfizer.

Про це повідомляє Reuters.

Влада штату вважає, що фармацевтичний гігант “ввів в оману” громадськість.

У позові стверджується, що невдовзі після впровадження вакцини на початку 2021 року компанія Pfizer приховала докази того, що щеплення викликало ускладнення вагітності, включаючи викидень, а також міокардит та перикардит.

Також генпрокурор штату звинувачує Pfizer у спотворенні даних про ефективність вакцинації з метою заробітку на людях та потребує невстановленої грошової компенсації.

“Заяви, зроблені Pfizer щодо її вакцини проти COVID-19, були точними та науково обґрунтованими”, — йдеться в заяві компанії, додаючи, що позов не має підстав.