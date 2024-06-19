Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напередодні саміту Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, союзники активно обговорюють і вирішують багато питань, пов’язаних з Україною.

Про це він сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після зустрічі у Вашингтоні.

Він нагадав про погоджений НАТО план щодо тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі, а також заявив, що очікує нових оголошень про надання більшої військової підтримки України.

“Я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом Альянсу… Точні формулювання, про що саме ми домовимось, зараз обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення”, — зазначив Столтенберг.

Він також висловив тверде переконання, що чим сильнішою буде підтримка з боку Альянсу, та чим надійнішими будуть довгострокові зобов’язання перед Україною, тим швидше закінчиться війна.