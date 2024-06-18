Литва буде закликати на парламентському рівні, щоб на Вашингтонському саміті було прийнято чітке рішення щодо членства України в НАТО.

Про це заявила голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен на спільному із Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком брифінгу.

Голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен виступила в підтримку України, заявивши, що вона представляє не лише литовський парламент, але й весь народ, який стоїть на стороні України. Вона наголосила, що Литва вже прийняла 15 резолюцій на підтримку України і активно працює на різних рівнях для надання військової та іншої допомоги країні.

“Дуже скоро ми зустрінемося у Вашингтоні в парламентському форматі перед самітом НАТО, і я хотіла б сказати, що Литва закликає майбутній саміт НАТО ухвалити чітке рішення про членство України”, – сказала Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Також вона зауважила, що Литва підтримує посилення санкцій проти Росії, щоб зробити ціну війни в Україні якомога вищою для РФ. 18 червня голова Сейму Литви прибула до України з офіційним візитом.