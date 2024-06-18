Про це повідомляє NOS.

Президент Румунії Клаус Йоганніс планує зняти свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО, відкриваючи шлях для Марка Рютте. Після того, як Угорщина підтримала кандидатуру Рютте, залишилося лише дочекатися відкликання кандидатури Йоганніса.

Єнс Столтенберг вже назвав Рютте “сильним кандидатом” на посаду генсека НАТО. Формальної процедури призначення генерального секретаря НАТО не існує, але для цього потрібна згода всіх 32 членів Альянсу. Після успішної розмови з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, Рютте зближується з посадою генсека НАТО, сподіваючись на підтримку всіх країн-членів.

Рютте стає четвертим генеральним секретарем НАТО Нідерландів. Дірк Стіккер, Джозеф Лунс та Яап де Хуп Шеффер передували йому. Де Хуп Шеффер був генеральним секретарем з 2004 по 2009 рік.