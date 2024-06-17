Угода про офіційне оформлення партнерства в галузі безпеки між США, Південною Кореєю та Японією буде підписана через загрози, пов'язані з ядерною зброєю КНДР.

Про це пише Bloomberg.

Ця угода має на меті зміцнити співпрацю між США, Південною Кореєю та Японією у сфері безпеки, особливо у контексті загрози, яку становить ядерна зброя Північної Кореї. Підписання цієї угоди відбудеться до того, як новий президент США візьме на себе посаду в січні.

Міністр оборони Південної Кореї вже планує зустрітися зі своїми колегами з Америки та Японії для узгодження деталей цієї рамкової програми співробітництва в галузі безпеки.

“Пріоритетом було б створити систему для більш ефективного, швидкого та послідовного реагування на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї між Південною Кореєю, США та Японією, і зробити це незворотним”, – сказав він в інтерв’ю.

Рамки спиратимуться на знаковий саміт лідерів трьох країн минулого року, який включав практичні кроки для протидії загрозам з боку Північної Кореї. Ці кроки включали обмін даними в режимі реального часу про запуски ракет і зв’язування тристоронніх відносин настільки тісно, що їх було б важко розгадати.

“Він буде підписаний протягом другої половини цього року. Ми організовуємо графік зустрічі якомога швидше”, – сказав Шин.

Протягом останнього року три країни провели спільні військові навчання з метою протидії ракетним ударам та пошуку підводних човнів. Пізніше цього місяця вони планують провести навчання в повітрі, на морі та в кіберпросторі, які будуть першими в своєму роді тристоронніми багатодоменними навчаннями.