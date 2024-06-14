Про це пише Bloomberg.

Російський президент Володимир Путін, ймовірно, проситиме ще більше боєприпасів під час майбутнього візиту до Пхеньяна наступного тижня. Ця поїздка до КНДР стане першою для російського лідера з липня 2000 року.

Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії, в яких може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, аналогічних тим, які РФ використовує проти України.

“Очікується, що Путін буде прагнути до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу”, — сказав Шін.

За його словами, Північна Корея також відправила Росії десятки балістичних ракет.

В обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, які допоможуть Пхеньяну розгорнути низку розвідувальних супутників, а також зброю, таку як танки та літаки.