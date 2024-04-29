Поліція Рівненського району повідомила про підозру чоловіку, який нібито збирав гроші на допомогу ЗСУ, але насправді витрачав їх на себе. Наразі правоохоронці з’ясували що 18 осіб «задонатили» аферисту майже 8000 гривень.

Скриньку для збору коштів на потреби військових 34-річний мешканець села Синів встановив на одній з автомобільних стоянок на трасі «Київ-Чоп». Крім того, приймав «донати» і на свою банківську картку. Однак досудовим розслідуванням встановлено, що отримані гроші він використовував виключно для власних потреб.

“Відомо, що чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців та був засуджений за вчинення майнових злочинів. Тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють інших осіб, які потерпіли від протиправних дій зловмисника.” – йдеться в повідомленні.

Підозрюваний встановивши скриньку для збору грошей на одній з автомобільних стоянок на трасі «Київ-Чоп» та приймав «донати» на свою банківську картку.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про застосування запобіжного заходу.