Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі.
“Одну жінку поранено під час ворожого РСЗВ-обстрілу по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.
207 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. Обстрілами з РСЗВ вороги 20 разів накрили Магдалинівку, Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине. По території Червонодніпровки, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки здійснено 320 артобстрілів.
Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла.