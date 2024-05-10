Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі.

“Одну жінку поранено під час ворожого РСЗВ-обстрілу по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.