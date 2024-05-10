Сили ППО знищили всі 10 "Шахедів", якими ворог атакував Україну в ніч на п'ятницю.

Про це Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив у Телеграмі.

У ніч на 10 травня 2024 року противник застосував десять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської обл. у напрямку Харківщини.

В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Російські війська завдали ударів по Харкову, є влучання у житлову забудову. Наразі відомо про одного пораненого. Про це повідомив у Телеграмі Харківський міський голова Ігор Терехов.