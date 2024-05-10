Про це у Фейсбуці повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Російські окупанти завдали удар близько 3:20. Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес.
“Всюди – виключно цивільна інфраструктура та житловий район!”, – наголосив Синєгубов.
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