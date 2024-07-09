На лінії фронту від початку доби сталося 81 бойове зіткнення з російськими військами, найбільше - на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

“Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту на цей час становить 81. Основні зусилля російські загарбники зосереджують на Покровському напрямку – там відбулося понад 35 вісотків від усіх сутичок. Українські захисники стримують натиск окупаційних військ та завдають противнику значних втрат”, – ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей ворог здійснює терористичні атаки за допомогою артилерійських обстрілів з території РФ.

З боку Бєлгородської області авіація РФ завдавала ударів керованими авіабомбами по території Харківської області, у районі населених пунктів Липці, Малі Проходи, Глибоке. Українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах Вовчанська, Стариці та Липців, ще дві атаки триває.

На Куп’янському напрямку війська РФ чотири рази безуспішно намагалися штурмувати позиції наших підрозділів біля Берестового та Піщаного.

У Генштабі відзначають, що сьогодні ворог дещо активізувався на Лиманському напрямку – здійснив 12 атак на позиції Сил оборони поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Всі боєзіткнення завершилися без успіху для противника.

Окупанти продовжують шукати слабкі місця в обороні ЗСУ на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки ворог провів три атаки, але дістав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три безуспішні штурми поблизу Часового Яру, Григорівки та Андріївки. Наступальні дії ворог підтримував штурмовою авіацією – завдав ударів некерованими авіаційними ракетами поблизу Часового Яру.

Повідомляється, що на Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 9. РФ атакує біля населених пунктів Північне, де наші захисники відбили 5 атак (одна атака ще триває), Південне та Нью-Йорк, де відбито дві атаки. У двох локаціях ще точаться бої. Активно працює авіація агресора, зокрема, на населений пункт Нью-Йорк ворог скинув вісім КАБів, також окупанти обстріляли цей район некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку відбулося найбільше боєзіткнень. Від початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб потіснити українські війська з займаних позицій у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Карлівки, Калинового, Євгенівки, Яснобродівки, Прогресу та Новоселівки Першої. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, вісім боїв ще тривають. Зусилля ворог концентрує біля Новоолександрівки і Новоселівки Першої. Остання, разом з Олександрополем, зазнали ударів НАРами з озброєння штурмової авіації. КАБами російські терористи завдали ураження у районі населеного пункту Мирноград.

Генштаб інформує, що завершились чотири бої поблизу Нейталового, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку.

На Времівському напрямку триває боєзіткнення неподалік Водяного. П’ять атак ворога вже відбито. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування окупантів углиб території. Російські терористи застосували на цьому напрямку п’ять керованих авіабомб. Били також НАРами, зокрема, біля Урожайного, Рівнополя та Старомайорського.

Повідомляється, що на Оріхівському напрямку відбито три ворожі штурми біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти скинули на Тягинку та поблизу неї сім КАБів.