Про це повідомляє ДБР.

У квітні до працівників Бюро звернулась дружина військового, яка очолювала компанію з перевезень свого чоловіка на час, коли той служить. Фірма обслуговувала один із маршрутів Києва.

Жінка зазначала, що чиновник здійснював системний тиск на підприємство та погрожував розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на “співпрацю”. Таким чином компанія мала щотижнево передавати фігуранту 40 тис. грн за право роботи на маршруті через підконтрольну фірму.

Підприємця-посередника затримали після отримання чергових коштів для посадовця КМДА. Акцентується, що на цей час були проведені обшуки, у ході яких були вилучені техніка й документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

“Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років”, — резюмують у ДБР.