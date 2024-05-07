“Поширення інформації в соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів, щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян – призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призиву на військову службу для захисту України, а також призводять до підриву авторитету Збройних Сил України у суспільстві”, — йдеться в повідомленні від 6 травня.
Зазначається, що поширення інформації в зокрема соцмережах щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час “виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян” може призвести до “розкриття форм та методів виконання завдання з призиву на військову службу для захисту України”.
“А також призводить до підриву авторитету Збройних Сил України у суспільстві”, — вважають в Хмельницькому обласному ТЦК та СП.
Такі дії, додають в територіальному центрі комплектування, містять ознаки злочину, як зокрема:
“Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, що виражаються у втручанні в цю діяльність, створенні перешкод, перепон”, — цитують у військоматі Кримінальний кодекс та стверджують, що за перешкоджання законній діяльності ЗСУ погрожує позбавленням волі до 8 років.
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