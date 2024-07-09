Екснардеп та лідер гурту "Океан Ельзи" продовжує бути мобілізованим у Збройних силах, оскільки декларація про звільнення з посади не означає демобілізацію з війська.

Про це повідомила пресслужба Вакарчука у коментарі “Апострофу”.

Раніше співак опублікував декларацію про звільнення як військовослужбовець.

У 2024 році він встиг отримати близько 90 тисяч гривень на службі.

При цьому менеджер гурту “Океан Ельзи” та Святослава Вакарчука Вікторія Хоменко зазначила, що співак залишається на військовій службі.

“Святослав Вакарчук продовжує бути мобілізованим у Збройних силах. Право на звільнення з посади не означає демобілізації з війська“, – повідомила Вікторія Хоменко.

У випадку зі Святославом Вакарчуком йдеться про переведення із посади на посаду. При цьому представники артиста не уточнили назву нової посади виконавця у ЗСУ.