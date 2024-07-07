За тиждень з 1 по 7 липня облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 569 397 громадян.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Загалом, станом на 07 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула майже 3.2 мільйона.

Мобілізація та оновлення облікованих даних

Нагадаємо, 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, всі військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. Тим, хто не зробить цього вчасно, загрожують штрафи.

Також повідомлялося, що військовозобов’язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої облікові дані в ТЦК упродовж 60 днів

Оновити дані можна через мобільний застосунок “Резерв+” або особисто у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг.

“Резерв+” – мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн у реєстрі “Оберіг”.