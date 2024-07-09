Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Крім того, у результаті атаки отримали поранення двоє чоловіків. Один із них – у стані середньої важкості.
За словами голови Вільнянської міської територіальної громади Наталії Мусієнко, стався ворожий удар двома ракетами, спалахнула пожежа. Постраждали підприємства, тому що було пряме влучання.
Понівечене і підприємство, яке спеціалізувалося на виготовленні пелетів та брикетів. Тут на робочому місці нікого не було, тож ніхто і не постраждав. Що стосується підприємства, потрощено все, розповів його власник пан Дмитро.
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