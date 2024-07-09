СБУ знайшла нові докази, які підтверджують, що РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Окрім того, слідчі СБУ виявили:

  • уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;
  • уламок блоку постановки завад ракети Х-101;
  • середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);
  • обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;
  • уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких офіційно публікувалися напередодні.

У спецслужбі наголошують, висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар росіян.

Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.

Підтверджують цілеспрямований ракетний удар РФ у тому числі:

  1. Характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні;
  2. Пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані — цинічна і безглузда маніпуляція.
  3. Траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або “гірка”, перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);
  4. Завдання удару по дитячій лікарні “Охматдиту” саме КР авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об’єктивного контролю за допомогою радарів.

 

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