У Києві знайдено уламок двигуна крилатої ракети ворога Х-101 на місці удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Окрім того, слідчі СБУ виявили:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких офіційно публікувалися напередодні.

У спецслужбі наголошують, висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар росіян.

Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.

Підтверджують цілеспрямований ракетний удар РФ у тому числі: