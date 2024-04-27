Житловий сектор на Донеччині знищується російською армією з використанням авіації та артилерії. Протягом доби було зафіксовано 2 121 обстрілів з боку росіян, в результаті чого поранено трьох мирних жителів.

Про це написала Національна поліція України в Telegram.

За добу окупанти атакували 12 населених пунктів, в результаті чого троє мирних жителів були поранені. Поліцейські зафіксували 2 121 обстріл, під час яких армія РФ знищила житловий сектор за допомогою авіації та артилерії. Ворог обстріляв міста Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, селище Гостре, Північне, села Архангельське, Берестки, Галицинівка, Зоряне, Іллінівка, Новоолександрівка, Острівське.

У Іллінівці загарбники вдарили керованою авіабомбою “КАБ-250”, що призвело до поранення цивільної особи, пошкодження навчального закладу, господарських приміщень та цивільного автомобіля. В результаті артилерійського обстрілу в Галицинівці поранено двох цивільних.