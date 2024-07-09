Про це ДПСУ повідомила у Фейсбуці.

Передача плавзасобів відбулася в межах реалізації спільного проєкту з Відділом оборонного співробітництва ODC за активної підтримки Програми експортного контролю та безпеки кордонів EXBS.

Українські прикордонники вже використовують ці катери для охорони й оборони на морській та річковій ділянках кордону. Також залучають їх для убезпечення морського коридору в Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що федеральний уряд Німеччини передав українським прикордонникам 41 вантажівку Mercedes Arocs.

  • РФ почала запускати розвідувальні дрони без сигналу GPS
  • Наслідки атаки на лікарню “Охматдит”: пошкоджено корпуси лікарні, є постраждалі. Фоторепортаж
  • Зеленський: Ворог запустив понад 40 ракет різних типів