Морська охорона Державної прикордонної служби України отримала від Сполучених Штатів швидкісні катери Metal Shark, обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження.

Про це ДПСУ повідомила у Фейсбуці.

Передача плавзасобів відбулася в межах реалізації спільного проєкту з Відділом оборонного співробітництва ODC за активної підтримки Програми експортного контролю та безпеки кордонів EXBS.

Українські прикордонники вже використовують ці катери для охорони й оборони на морській та річковій ділянках кордону. Також залучають їх для убезпечення морського коридору в Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що федеральний уряд Німеччини передав українським прикордонникам 41 вантажівку Mercedes Arocs.