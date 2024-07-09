Про це ДПСУ повідомила у Фейсбуці.
Передача плавзасобів відбулася в межах реалізації спільного проєкту з Відділом оборонного співробітництва ODC за активної підтримки Програми експортного контролю та безпеки кордонів EXBS.
Українські прикордонники вже використовують ці катери для охорони й оборони на морській та річковій ділянках кордону. Також залучають їх для убезпечення морського коридору в Чорному морі.
Раніше повідомлялося, що федеральний уряд Німеччини передав українським прикордонникам 41 вантажівку Mercedes Arocs.
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