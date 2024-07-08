Про це наголосив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під ударом перебували різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

“Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку”, – наголошує Зеленський.

У Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків у 3 районах, є займання. Також зазначалося, що у Шевченківському районі Києва пролунав вибух.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар – по Києву та Дніпру.