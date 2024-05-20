Позаштатний радник голови Офісу Президента, екснардеп та заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко відвідав у вишиванці фестиваль електронної музики “Стрічка”, що проходив 18-19 травня у Стрічкоткацькій фабриці. Це місце є осередком сучасної клубної культури Києва: на території працюють п’ять незалежних нічних закладів, зокрема “Клоузер”, “Отель” та “Мезанін”.

До слова, нещодавно на своєму Youtube-каналі Лещенко сказав, що має право грати в столичних нічних клубах, оскільки держсекретар США Ентоні Блінкен також виконав на гітарі пісню у барі «БарменДиктат» під час свого візиту до столиці.

«Ви знаєте, я йому вдячний, тому що тепер ніхто не може сказати, що я не маю права грати діджей-сети в Києві. Якщо Блінкен може грати на гітарі, то я маю право грати діджей-сети», – вважає посадовець.