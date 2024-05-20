Позаштатний радник голови Офісу Президента, екснардеп та заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко відвідав у вишиванці фестиваль електронної музики “Стрічка”, що проходив 18-19 травня у Стрічкоткацькій фабриці. Це місце є осередком сучасної клубної культури Києва: на території працюють п’ять незалежних нічних закладів, зокрема “Клоузер”, “Отель” та “Мезанін”.
До слова, нещодавно на своєму Youtube-каналі Лещенко сказав, що має право грати в столичних нічних клубах, оскільки держсекретар США Ентоні Блінкен також виконав на гітарі пісню у барі «БарменДиктат» під час свого візиту до столиці.
«Ви знаєте, я йому вдячний, тому що тепер ніхто не може сказати, що я не маю права грати діджей-сети в Києві. Якщо Блінкен може грати на гітарі, то я маю право грати діджей-сети», – вважає посадовець.
Тоді ж Лещенко додав, що його виступи не дуже довгі та тривають близько години, а також відбуваються не часто.
Радник ОП створив Instagram-сторінку “Партія Рейверів”, де він рекламує техно-вечірки. 13 квітня на сторінці з’явився пост з анонсом нового ді-джея — DJ Technocrat. Межа зʼясувала, що ді-джей Технократ – це Сергій Лещенко.
Згідно з декларацією держслужбовця, у 2023 році “Укрзалізниця” збільшила виплати члену своєї наглядової ради Сергію Лещенку до 244 тис. гривень на місяць. Таким чином, у 2023 році Лещенко задекларував отримання 2,93 млн гривень заробітної плати лише в цьому підприємстві.
Окрім того, позаштатний радник ОП та поціновувач техно-музики має декілька інших скандалів на своєму рахунку. Один із них пов’язаний з корупційною схемою “Укрзалізниці”, котру викрило НАБУ. “Укрзалізниця” завдала збитків бюджету України на 95 млн гривень. Схему, як виявилось, очолював Лещенко. Втім, наглядова рада з запобігання корупції, де безпосередньо і присутній службовець, слідів злочину не помітила.