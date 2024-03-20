Про це повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його даними, є п’ять поранених, двоє у тяжкому стані.

Болвінов уточнив, що російські війська пошкодили типографію, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції у Холодногірському районі.

“Близько першої години дня ворог обстріляв місто — пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у тяжкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі”, — сказано у повідомленні.