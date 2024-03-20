Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
За інформацією, отриманою від польських прикордонників, блокування руху автобусів розпочалося близько 11:10 години.
“Організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску “Медика”, суміжному з українським пунктом пропуску “Шегині”. Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд”, — йдеться у повідомленні.
Тривалість блокування руху автобусів наразі невідома.
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