Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов.
“Внаслідок терористичного удару рф по житловому району Харкова одна людина загибла та двоє поранених”, — написав він.
Попередньо, за його словами, влучання сталося у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами, написав він раніше.
Загинула жінка пенсійного віку, повідомив мер.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов писав, що 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес а також про те, що зруйновані щонайменше два приватних будинка внаслідок атаки.
“Ліквідація наслідків триває”, — писав очільник ОВА також о 14:41.
Невдовзі він повідомив, що 66-річний чоловік зазнав акуботравму — медики екстреної допомоги надали йому допомогу.
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