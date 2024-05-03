Вдень 3 травня армія РФ вдарила керованими авіаційними бомбами по Харкову. Загинула жінка пенсійного віку. Двох людей поранено.

Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов.

“Внаслідок терористичного удару рф по житловому району Харкова одна людина загибла та двоє поранених”, — написав він.

Попередньо, за його словами, влучання сталося у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами, написав він раніше.

Загинула жінка пенсійного віку, повідомив мер.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов писав, що 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес а також про те, що зруйновані щонайменше два приватних будинка внаслідок атаки.

“Ліквідація наслідків триває”, — писав очільник ОВА також о 14:41.

Невдовзі він повідомив, що 66-річний чоловік зазнав акуботравму — медики екстреної допомоги надали йому допомогу.