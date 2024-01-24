За інформацією видання «Схеми», екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, із дислокацією в Оренбурзі, повідомляють журналісти Радіо Свобода. Родичі вже підтвердили загибель трьох із них – це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.

Також політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов та помічник командира корабля на прізвище Чмірьов. Утім, наразі не вдалося незалежно підтвердити їхню загибель.

Інформацію Росії про те, що на борту перебували й українські полонені теж наразі незалежно перевірити не вдалось.