Влада Румунії у 2024 році ще не виділяла українським біженцям жодних коштів.

Про це повідомляє видання libertatea.ro, посилаючись на Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій Румунії (IGSU).

За даними IGSU, українським біженцям надали певну фінансову допомогу лютому 2023-го року, але це були прострочені виплати з кінця 2023 року. Про невиплату грошей за цей рік виданню повідомили джерела на місцях. Це підтвердили і в Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій (IGSU).

“Щодо видатків за січень і лютий 2024 року були вжиті кроки з вищими структурами для виділення необхідних коштів після отримання запитів від органів місцевого державного управління. Наразі немає можливості оцінити дати, коли ми отримаємо запитані суми”, – зазначили в IGSU.

Чиновники зазначили, що гроші на виплати перерахують відразу, щойно їх виділять з державного бюджету.

Euractiv пише, що у 2023 році допомогу українським біженцям також затримали через дефіцит бюджету, що призвело до протестів кількох десятків українців перед Міністерством фінансів у листопаді того ж року.

Зазначається, що до квітня 2023 року допомога надавалася в рамках програми 50/20. За нею українським біженцям виділяли 50 леїв (10 євро) на проживання, а також 20 леїв на щоденне харчування. Безпосередньо біженцям ці кошти не давали, а перераховували румунським приймаючим сторонам.

З травня 2023 року уряд Румунії зменшив допомогу до 750 леїв (150 євро) на місяць для окремих осіб і 2 000 леїв (402 євро) для сімей, з додатковими 600 леями (120 євро) на людину на витрати на харчування.

Сім’я українських біженців із трьох людей має отримувати 3800 лей (764 євро) на місяць на проживання з харчуванням, а одна особа може отримати суму в розмірі 1350 лей (271 євро) на місяць.

Зазначається, що у 2023 році Румунія також із великим запізненням виділила кошти на допомогу українським біженці через дефіцит бюджету.

За останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на лютий 2024 року в Румунії перебувало більше 78 тисяч українців. На рівні ЄС країна посідає восьме місце за кількістю українських біженців.