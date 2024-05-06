У ГУР нагадують, оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту якомога далі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрових військових суднах росіян.

Деталі операції повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України “Group 13” ударним морським дроном Magura V5 6 травня знищено швидкісний катер російських загарбників.

Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.

Виготовляються «Мангусти» з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів.

У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм. Також на борту «Мангуста» росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу «Ігла» або «Верба».

Орієнтовна вартість знищеного катера становить близько 3 мільйонів доларів.