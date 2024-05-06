Деталі операції повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України “Group 13” ударним морським дроном Magura V5 6 травня знищено швидкісний катер російських загарбників.
Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.
Виготовляються «Мангусти» з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів.
У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм. Також на борту «Мангуста» росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу «Ігла» або «Верба».
Орієнтовна вартість знищеного катера становить близько 3 мільйонів доларів.
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