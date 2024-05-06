Церемонія інавгурації Володимира Путіна на посаду президента РФ є способом створити світу та росіянам ілюзію законності майже довічного його перебування при владі.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначають, що в ході так званих березневих «виборів» РФ порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Йдеться насамперед про Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих РФ суверенних територіях України зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію Росії, акцентує міністерство.