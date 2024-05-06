Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
“Наразі рятувальники кропивницьких підрозділів ліквідовують пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції в обласному центрі. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події було встановлено, що горить ємність з рідинами на території резервуарного парку підприємства”, – йдеться в повідомленні.
Для ліквідації пожежі залучено 9 одиниць техніки та понад 30 чоловік особового складу.
Як зазначив зазначив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пожежа на заводі “Хімрезерв” у селищі Новому не пов’язана з військовою агресією Росії.
Згодом Райкович додав, що пожежу ліквідували. Рятувальники виявили одного загиблого.
“Перша уточнена інформація стосовно пожежі на підприємстві Хімрезерв, що на вулиці Виставковій. За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС. Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів обласного центру контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря”, – написав Райкович.
- У приміщенні банку на вулиці Івана Мазепи у Чернігові стався вибух
- Оприлюднені наслідки ударів КАБами по Харкову на Великдень (фото)
- З Криму повідомляють про вибухи та пожежу на військовому аеродромі у Джанкої