У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“Наразі рятувальники кропивницьких підрозділів ліквідовують пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції в обласному центрі. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події було встановлено, що горить ємність з рідинами на території резервуарного парку підприємства”, – йдеться в повідомленні.

Для ліквідації пожежі залучено 9 одиниць техніки та понад 30 чоловік особового складу.

Як зазначив зазначив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пожежа на заводі “Хімрезерв” у селищі Новому не пов’язана з військовою агресією Росії.

Згодом Райкович додав, що пожежу ліквідували. Рятувальники виявили одного загиблого.

“Перша уточнена інформація стосовно пожежі на підприємстві Хімрезерв, що на вулиці Виставковій. За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС. Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів обласного центру контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря”, – написав Райкович.