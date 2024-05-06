Законність зупинення консульських послуг для чоловіків за кордоном, коли демобілізація та чи будуть нові президентські вибори? Про це та не тільки у новому інтерв’ю «Межі» розповів ексголова Верховної Ради України 2019-2021 рр. та нардеп Дмитро Разумков.

– Згідно з законом протягом двох місяців усі військовозобов‘язані які перебувають за кордоном мають поновити свої дані в ТЦК, якщо ж вони цього не зробили, тоді вони можуть бути обмежені в наданні окремих видів консульських послуг. Що власне вже і відбувається. Міністр Закордонних справ Дмитро Кулеба ​​пояснив: “Це не чесно, коли одні воюють, а інші хочуть пересидіти за кордоном”.

Скажіть чи законна така постанова уряду? І чи погоджуєтесь ви з його словами?

“Те, що відбувається сьогодні – це поза законом, поза Конституцією і поза віденською конвенцією. Те що говорить Кулеба – не відповідає дійсності. Тому що спочатку було відправлена листа заступника міністра. Сибіга відправив у консульство і на базі цього листа заборонили видавати паспорти. Тобто це порушення закону і за це рано чи пізно, буде хто відповідати”, – каже Дмитро Разумков.

Дмитро розповідає, це дуже погана історія з боку влади. Адже багато хто, кому Україна не видасть документи за кордоном, тоді ці люди стануть громадянами іншої держави. Деякі країни вже сказали, що даватимуть спрощену систему отримання громадянства після трьох років перебування у їх державі. Німеччина заявила, що надасть свою систему, за допомогою якої українським людям можна буде спокійно подорожувати по Європі без закордонного паспорта.

“Коли завершиться війна і нам потрібні будуть тут люди для відновлення держави такими дурними рішеннями, які були прийняті. Якби це застосовувалось до ухилянтів – питань немає. Якби це застосовувалось до тих, кому продали білий квиток, випустили по «Шляху» або по якомусь іншому механізму, окей”, – зазначає Дмитро.

Втім можуть постраждати інші люди, які ще не є мобілізаційного віку, але на цей час навчаються чи живуть за кордону. Дмитро каже, що реального механізму повернення наших людей – немає. Вони залишаться жити там.

– Що потрібно робити для того аби наші люди захотіли повернутися назад?

“Влада не створює жодних умов, щоб українці повернулися. Вони подивилися як жити за кордоном, вони чують, що тут корупція, вони чують, що та історія з ТЦК, яка відбувається, вона створює величезну проблему і недовіру до Збройних Сил України. і недовіру до влади. Якщо півтора року тому людину бачили у військовій формі і вона викликала виключно повагу, то сьогодні вона викликає острах” – Дмитро Разумков.

І на жаль, за словами пана Дмитра прикладів, коли людину беруть сьогодні, а через тиждень вона гине на фронті є. І за це ніхто не поніс відповідальності. Все це створює негативний наратив, який підсилюється російським ІПСО за кордоном і люди там живуть з острахом повертатись у свою країну, запевняє нардеп.

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