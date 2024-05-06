Проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій містить обмеження на імпорт скрапленого газу з Росії, хоча повне ембарго не планується.

Деталі пропозиції повідомляє Польське радіо.

Йдеться про заборону перевалки російського СПГ в європейських портах, звідки він потім відправляється по всьому світу. Лідерами тут є Бельгія та її порт Зебрюгге, але Франція та Іспанія також є одними з найбільших одержувачів російського СПГ.

Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ “Арктик” та “Мурманськ”.

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого тіньового флоту, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Тепер їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Транспортним компаніям, які принаймні на чверть належать росіянам, також буде заборонено працювати в ЄС. Комісія також підготувала список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, які підпадають під торговельні обмеження. Вони забезпечують Росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.