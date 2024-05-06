Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 травня, вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану й мобілізації.

В парламенті зареєстровано законопроект під номером 11234 “Про затвердження Указу президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”. Ним передбачено продовжити з 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

Також законопроектом 11235 “Про затвердження Указу президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” передбачено також з 14 травня на 90 діб продовжити строк проведення загальної мобілізації.

Воєнний час і загальну мобілізацію передбачено продовжити до 11 серпня 2024 року.