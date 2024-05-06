Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників дати Україні системи ППО з наявних запасів, бо чекати на виготовлення нових немає часу.

Про це повідомляє Tagesschau.

Канцлер Німеччини нагадав, що Берлін передає Києву вже третій ЗРК Patriot.

Для Німеччини це “дуже чіткий сигнал” готовності допомогти там, де не вистачає боєприпасів та артилерії, закликавши інших європейських союзників приєднатися до ініціативи.

“Тому що ми не зможемо чекати, поки будуть вироблені нові системи. Ми повинні забезпечити Україні більше можливостей для протиповітряної оборони з наявних запасів”, – підсумував німецький лідер.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін розповів про прогрес у переговорах щодо постачання Україні додаткових систем ПЗРК Patriot. Він закликав якнайшвидше передати їх Україні.