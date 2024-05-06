Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час форуму оборонної промисловості Україна-ЄС.

Камишін наголосив, що головна задача на форумі – отримати фінансування на виробництво озброєння в Україні, “оскільки ми вже спроможні”.

“У нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів”, – зазначив міністр.

Він додав, що існує ініціатива “Зброярі”, по якій вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Також. за словами Камишіна, щоденно проходять пошуки додаткових коштів для того, щоб виробляти більше в Україні.

На уточнювальне запитання, про які незаконтрактовані спроможності йдеться, міністр сказав: “Починаючи від бронетехніки – закінчуючи системами безпілотних і літальних, і наземних комплексів”.