Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Кіберфахівці СБУ запобігли новим ударам РФ по лініях оборони та об’єктах Укрзалізниці на Харківщині. Ключовими цілями росіян були новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи Збройних сил України.

Для коригування обстрілів загарбники залучили місцеву жительку, яка працювала на російську розвідку.

За вказівкою ворога вона мала виявити і позначити на Google-мапах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів. Крім того, фігурантка намагалась стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони Збройних сил України, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією.

За координатами агентки росіяни планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет і керованих авіабомб.

Кіберфахівці СБУ викрили агентку і заблокували її втечу до Росії.