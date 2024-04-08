Розслідувач Євгеній Шульгат та юристка Оксана Максименюк подали заяву до Національного Антикорупційного Бюро (НАБУ) через переслідування після опублікування матеріалу про майно генерала Служби Безпеки України (СБУ).

Про це повідомляє Слідство інфо.

Розслідувач «Слідства.Інфо» Євгеній Шульгат та юристка Оксана Максименюк подали заяву до Національного Антикорупційного Бюро щодо інциденту з врученням повістки журналісту працівниками ТЦК. Розслідування стосувалося викриття елітного майна керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Адвокатка Оксана Максименюк зазначила, що такі правопорушення віднесено до компетенції НАБУ згідно зі статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України. Однак Офіс Генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження за колективним зверненням «Медіаруху» та доручив його розслідувати Державному бюро розслідувань.

«Бригадний генерал Вітюк є вищою посадовою особою. Тому ми подали заяву саме до НАБУ. Чому Офіс Генпрокурора вирішив передати його до ДБР — нам невідомо», — каже Максименюк.

Раніше спільнота «Медіарух» також звернулася із заявою про відкриття кримінальної справи на працівників СБУ та ТЦК через інцидент із журналістом Євгенієм Шульгатом, який стався 1 квітня в супермаркеті в Оболонському районі Києва.