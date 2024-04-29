Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, подружжя безробітних місцевих жителів працювало на російську спецслужбу через анонімний чат. Аби скоригувати майбутні обстріли, фігуранти на автівці об’їжджали прикордонні райони та виявляли місця базування українських військових. Потім ці координати підозрювані передавали окупантам.
У службі зазначають, що підозрюваних «на гарячому» затримали під час спецоперації. В ході обшуку у них вилучили телефони, які вони використовували для позначення геолокацій позиції ЗСУ.
Обом фігурантам повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Назарі подружжя перебуває під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
- Російська армія обстріляла дві громади в Сумській області, — місцева влада
- Військові дрони СБУ здійснили напад на аеродром «Кущевск» та два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ
- Затримано коригувальників, які наводили російські КАБи на позиції ЗСУ під Харковом