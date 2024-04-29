СБУ в Сумській області затримала місцевих жінку та чоловіка, яких підозрюють у наведенні російських обстрілів позицій українських підрозділів та прикордонних районах регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, подружжя безробітних місцевих жителів працювало на російську спецслужбу через анонімний чат. Аби скоригувати майбутні обстріли, фігуранти на автівці об’їжджали прикордонні райони та виявляли місця базування українських військових. Потім ці координати підозрювані передавали окупантам.

У службі зазначають, що підозрюваних «на гарячому» затримали під час спецоперації. В ході обшуку у них вилучили телефони, які вони використовували для позначення геолокацій позиції ЗСУ.

Обом фігурантам повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Назарі подружжя перебуває під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.