Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

“Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська громади”, – ідеться у повідомленні.

Краснопільську громаду російські сили обстрілювали з мінометів та артилерії.

12 вибухів внаслідок артилерійських атак зафіксовано в Есманьській громаді

Нагадаємо, що впродовж доби, як повідомляв Генштаб, під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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