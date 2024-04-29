Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
“Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська громади”, – ідеться у повідомленні.
Краснопільську громаду російські сили обстрілювали з мінометів та артилерії.
12 вибухів внаслідок артилерійських атак зафіксовано в Есманьській громаді
Нагадаємо, що впродовж доби, як повідомляв Генштаб, під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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