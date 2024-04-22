Служба безпеки затримала у Києві росіянина, який готував ракетно-дронову атаку РФ на пункти базування протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Агент прибув в Україну напередодні повномасштабного вторгнення під виглядом продавця, а у 2023 році почав стеження з метою виявлення українських систем ППО та радарів для полегшення нанесення російських авіаударів.

За даними воєнної контррозвідки СБУ, восени 2023 року російська розвідка «розконсервувала» свого агента. Під виглядом комерційних поїздок він «курсував» по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО.

У зоні особливої уваги були українські зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot.

Також Служба безпеки встановила особу «куратора» – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.