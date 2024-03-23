Сенат США ухвалив пакет законопроєктів про витрати на суму 1,2 трильйона доларів, що на найближчі пів року поклало край загрози припинення роботи уряду. Понад 70% із цих коштів передбачені на оборону. Тепер документ відправляється на підпис президентові Джо Байдену.

Про це пише Associated Press.

Голосування відбулося перед північчю, коли мав закінчитися термін фінансування для державних агентств. Але Білий дім не готувався до шатдауну, оскільки був упевнений, що Конгрес таки ухвалить закон і президент підпише його 23 березня.

Перспективи короткострокового припинення роботи уряду зросли ввечері 22 березня після того, як республіканці та демократи посварилися через запропоновані поправки до законопроєкту. Будь-які успішні поправки повернули б закон до Палати представників, яка вже взяла двотижневу перерву.

Та незадовго до півночі лідер більшості в Сенаті Чак Шумер оголосив про прорив: «Це був дуже довгий і важкий день, але ми щойно досягли домовленості про завершення роботи з фінансування уряду. Це добре для країни, що ми досягли цієї двопартійної угоди».

Раніше Конгрес уже схвалив виділення коштів для міністерств у справах ветеранів, внутрішніх справ, сільського господарства та інших. Новий законопроєкт, схвалений Сенатом, є набагато ширшим, оскільки передбачає фінансування оборони, внутрішньої безпеки, державного департаменту та інших аспектів уряду.

Як відзначає AP, ухвалений документ був явно непопулярним серед більшості республіканців, які вважали, що він містить занадто мало їхніх політичних пріоритетів і витрачає занадто багато коштів.