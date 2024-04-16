Робота над одним із 4 окремих законопроектів щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки досі триває.
Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон на своєму брифінгу.
“Четвертим законопроектом у цьому пакеті будуть наші пріоритети, а саме Закон про РЕПО, і ми впроваджуємо концепцію позики і все це в додатковому обговоренні”, – сказав Джонсон.
На його думку, необхідно використати всі можливі способи для того, щоб використати четвертий закон, який стосується національної безпеки США для захисту кордону Америки з Мексикою. Він зауважив, що в США продовжать обговорення даного законопроекту.
“Він ще в проекті, його ще не оприлюднили, але вони все ще працюють над ним. У нас є багато ідей на столі, і ми будемо серйозно цим займатися”, – підкреслив Джонсон.
Питання щодо допомоги Україні від США
Варто зазначити, що США вже кілька місяців практично не передають Україні військову допомогу. Фінансування неспроможний виділити Конгрес.
Ще у лютому Сенат США ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу нашій країні. Але він так і не пройшов Палату представників.
Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити документ на розгляд, оскільки він хоче, щоб до нього внесли виправлення. Зокрема, він допускає можливість допомоги нашій країні в кредит.
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