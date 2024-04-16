Робота над одним із 4 окремих законопроектів щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки досі триває.

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон на своєму брифінгу.

За його словами, він виклав попередній план щодо заходів для вирішення питань від Ізраїлю до України та Індо-Тихоокеанського регіону.

“Четвертим законопроектом у цьому пакеті будуть наші пріоритети, а саме Закон про РЕПО, і ми впроваджуємо концепцію позики і все це в додатковому обговоренні”, – сказав Джонсон.

На його думку, необхідно використати всі можливі способи для того, щоб використати четвертий закон, який стосується національної безпеки США для захисту кордону Америки з Мексикою. Він зауважив, що в США продовжать обговорення даного законопроекту.

“Він ще в проекті, його ще не оприлюднили, але вони все ще працюють над ним. У нас є багато ідей на столі, і ми будемо серйозно цим займатися”, – підкреслив Джонсон.

Питання щодо допомоги Україні від США

Варто зазначити, що США вже кілька місяців практично не передають Україні військову допомогу. Фінансування неспроможний виділити Конгрес.

Ще у лютому Сенат США ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу нашій країні. Але він так і не пройшов Палату представників.