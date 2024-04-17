Спікера Палати представників Майка Джонсона закликали подати у відставку через питання виділення грошей для України.

Про це пише The Wall Street Journal (матеріал доступний за передоплатою).

У вівторок республіканець Томас Массі, критик допомоги Україні, повідомив, що він приєднається до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку Джонсона з посади. За його словами, Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку.

Джонсон зараз намагається провести складний законопроєкт, що складається з чотирьох частин, через Палату представників до кінця тижня. Значною мірою він покладається на голоси демократів і при цьому хоче зберегти свою посаду.

Все більше республіканців вказують на те, що вони розчарувалися в його лідерстві. Депутати висловлювали занепокоєння з приводу його пропозиції ухвалити чотири окремі законопроєкти, об’єднати їх і передати до Сенату.

За словами Массі, Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку. Він стверджує, що наразі пропозиція звільнити крісло отримає більшу підтримку, ніж торік у жовтні, коли група з восьми республіканців організувала відставку колишнього ексспікера Кевіна Маккарті.

Зазначається, що Джонсон перебуває під сильним тиском з боку Білого дому та багатьох законодавців, які вимагають ухвалити рішення допомогу Україні.

Після неодноразових затримок Джонсон опублікував у понеділок пізно ввечері план винесення на розгляд Палати представників чотирьох окремих законопроєктів, маневр, спрямований на те, щоб вийти з тривалого глухого кута, в якому опинився пакет зовнішньої допомоги на суму 95 млрд доларів, ухвалений Сенатом раніше цього року.

Конгресмен Френч Хілл сказав, що на зустрічі все більше людей висловлювалися за окремі законопроєкти, а не за те, щоб їх передавати об’єднаними.

Республіканці також були засмучені тим, що законопроєкт не містить жодних імміграційних заходів.

На закритому засіданні республіканців Палати представників у вівторок вранці Массі закликав Джонсона оголосити про свою відставку зараз, щоб республіканці могли провести вибори лідера до того, як він піде у відставку.

Демократи заявили, що втрутяться, щоб врятувати Джонсона, якщо республіканці спробують усунути його з посади через питання допомоги Україні.

Конгресмен Джаред Москович написав у соцмережах:

“Моя позиція не змінилася. Массі хоче, щоб світ згорів, я не буду стояти осторонь і спостерігати. У мене є відро води”.