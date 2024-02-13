За виділення пакета допомоги Україні Ізраїлю і Тайваню на 95 млрд доларів проголосували 70 демократів та республіканців (мінімум потрібно було набрати 50 голосів), що стало рекордом за кількістю голосів за всю історію розгляду цього закону.

Пакет допомоги передбачає собою виділення понад 60 млрд доларів допомоги Україні, 14 млрд – Ізраїлю, 9,15 млрд – на гуманітарні потреби Газа, Західного берега річки Йордан та України, та 4,83 млрд доларів – підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань.

Далі законопроєкт мають направити на голосування до Палати представників США. Проте спікер Майк Джонсон розкритукував положення законопроєкту, оскільки він не вирішує головного питання США на даний момент – захисту кордону. Джонсон натякнув на те, що законопроєкт буде заблоковано, хоча напередодні Сенат відхилив попередню версію законопроєкта, яка передбачала допомогу Ізраїлю, Україні та посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.

Загалом обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.

Питання щодо продовження допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки відкрите ще від жовтня 2023 року. Тоді президент США Джо Байден наполягав ухвалити законопроєкт про продовження допомоги Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань, на 106 мільярдів доларів.

У листопаді спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об’єднають пакет допомоги Україні та захист кордону з Мексикою. Згодом хотіли ухвалити законопроєкт допомоги Ізраїлю без України, але в Конгресі не стали голосувати за надання допомоги виключно Ізраїлю. До того ж, у Білому домі обіцяли, що президент Джо Байден накладе вето на такий закон.

Пізніше було оприлюднено деталі законопроєкту, який передбачав спільну допомогу вартістю 118 мільярдів для України, Ізраїлю та Тайваню. Також туди входило фінансування охорони південного кордону. Для України було передбачено понад 60 мільярдів доларів.

Нині сенатори намагаються ухвалити законопроєкт допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню без питання фінансування безпеки кордонів США.

Отримання допомоги від США у найближчій перспективі залишається життєво важливим, а наслідки її припинення, або навіть затримки є глобальними говорить президент України Володимир Зеленський

«Ні зброєю, ні фінансами. Напевно, якби уся Європа об’єдналася, вона змогла б дати достатню підтримку Україні, але Сполучені Штати мають такий вплив: коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи», – заявив президент в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Зеленський вірить у те, що США не відмовляться від підтримки України. Водночас якщо це станеться, то Європа не зможе надавати той рівень допомоги Україні, який вона отримувала раніше.

Тим не менш американський мільярдер Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав громадян США тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалили продовження військової допомоги Україні. Про це він заявив під час обговорення у X Spaces, у якому також брали участь деякі американські політики, пише Bloomberg.

Маск вважає, що «немає жодного шансу» на те, що російський диктатор може програти у війні проти України та висловив сподівання, що американці натиснуть на законодавців щодо допомоги Україні.

«Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допоможе Україні. Якби він відступив, його вбили б», – заявив Ілон Маск.

Учасники X Spaces під час розмови заявили, що потрібно «вбити цю штуку», маючи на увазі законопроєкт про виділення 95 мільярдів доларів на фінансову допомогу.

«Тим, хто хоче зміни режиму в росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може повалити Путіна, і чи буде ця людина прихильником миру? Можливо, ні. Така людина, швидше за все, буде навіть жорсткіша, ніж Путін», – розмірковував мільярдер.

Загалом Ілон Маск відомий своїми неоднозначними заявами щодо війни в Україні. До прикладу – він заявляв, що Революція Гідності була «переворотом». Також підприємця звинувачують у спілкуванні з російським президентом після повномасштабного вторгнення в Україну.

Проте, американський мільярдер підтримав ідею Володимира Зеленського стосовно проведення мирного саміту. На своїй сторінці у соціальній мережі Х Маск тоді заявив, що має надію на те, що такий захід незабаром відбудеться.