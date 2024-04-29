В Україні перед Великоднем перерахували ціни на важливі продукти та з'ясували скільки вони коштують на ринку.

Вище попит, вища й ціна! Перед Великоднем в Україні здорожчали овочі. Більшість із них — тепличні. Значно виросли в ціні огірки та рання капуста. Наприклад, на одному з ринків Львову огірок за тиждень зріс в ціні із середніх 75-100 гривень за кілограм до 95-110 гривень. Рання капуста подорожчала на 10-15 гривень за кілограм. Не зважаючи на збільшення тепла і світла не знизилися ціни на томати, перці та редис.

Про це розповіли в AgroTimes.

“Ціни на томати в середньому дорівнюють 88 грн/кг, червоний кубовидний перець – по 125 грн/кг. Пучок редиски коштує 15-17 грн.” – йдеться у повідомленні.

При цьому деякі продукти все ж таки “впали в ціні”. Наприклад, кабачок здешевшав із 85-95 гривень за кілограм до 60-70 гривень.

“Збільшення попиту споживачів перед Великоднем дозволило фермерам підняти ціни на тепличні овочі”, – пояснили у матеріалі.

Цьогоріч Великдень в Україні святкують 5 травня.