Якщо Верховна Рада підтримає урядовий законопроект про збільшення акцизних податків на нафтопродукти, вже з липня ціни на пальне на АЗС можуть знову поповзти вгору. При цьому експерти не сумніваються, що за умов величезного дефіциту державного бюджету та зростання потреб у фінансуванні оборони країни цей документ депутати неодмінно ухвалять.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

Зростання розміру їх ставок розтягнуте в часі, і воно проходитиме п’ятьма етапами: перший має відбутися у липні 2024 року, останній – у 2028 році.

Отже, у 2024 році акциз із кожної тисячі літрів бензину має подорожчати на 29,1 євро, дизпалива – на 38,1 євро, зрідженого газу – на 3,6 євро. Після цього заплановано ще чотири етапи підвищення, кожен із яких – приблизно на аналогічні суми.

Як пояснили в Мінфіні, перегляд акцизів обумовлений необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Євросоюзу, що є актуальним з урахуванням набуття Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Як пише видання, якщо парламент ухвалить зміни протягом найближчих двох місяців, перший перегляд акцизів може відбутися на початку липня. Слідом за ним зростуть ціни на заправках. Те, як зміниться вартість залежить від запасів пального, яке трейдери ввезуть зі старими податками (акцизний збір сплачується при перетині кордону).

“Мережі в таких випадках діють класично: підвищують ціни, продаючи при цьому раніше завезене паливо. Це може зайняти півтора місяці, після чого ціни стабілізуються з урахуванням нового акцизу”, – зазначив співрозмовник видання в уряді.

За оцінками директора “Консалтингової групи А-95” Сергія Куюна, вартість бензину на першому етапі перегляду акцизів зросте на 1,5 гривні за літр. Дизельне паливо подорожчає на 1,2 гривні/л, а скраплений газ приблизно на 10 коп за літр.

З таким прогнозом погодився експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

“Від півтори до двох гривень буде зростання на бензин та дизельне пальне, автогаз може піднятися в межах кількох десятків копійок”, – сказав він.

А ось перегляд того, що станеться з цінами у довгостроковій перспективі, розбитий на п’ять майже однакових кроків. Попри це зараз складно розрахувати майбутню вартість пального, оскільки вона залежатиме від актуального на той момент курсу євро та світових цін на нафтопродукти.

“Якщо відштовхуватись від поточного курсу євро, то всі п’ять етапів означали б подорожчання літра дизпалива на 7,3 гривні, бензину – на 9,6 гривні. Водночас зріджений газ подорожчав би на 90 копійок за літр”, – додав Куюн.