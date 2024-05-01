Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про значну кількість найманих бійців з Непалу, які дезертирували з російських військових підрозділів, що беруть участь у конфлікті на території України.

Про це ГУР повідомляє у Telegram.

Згідно з інформацією від розвідки, ця втеча спричинена надмірною кількістю втрат під час наступів, жорстоким ставленням командування, включаючи навіть непропорційне застосування страт за відмову виконувати накази, а також через невиплату обіцяних коштів.

“Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема ― на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає”, — йдеться у повідомленні.

Керівництво російського військового підрозділу намагається пояснити дезертирство непальців як “відбуттям до рідної країни через землетрус”, який, як вони стверджують, міг би стати причиною їхнього прагнення повернутися до рідної країни.

“Утім, потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки – справа не надто легка. До того ж, за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності”, — наголосили в ГУР.