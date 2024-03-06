У польському місті Бидгощ пройшла перша зустріч проєктної команди із запуску Спільного центр Україна-НАТО з аналізу, підготовки й освіти (JATEC) – першої спільної інституції Північноатлантичного альянсу й України, повідомили в українському уряді. Засідання відбулося 5 березня.

«Ми розглядаємо центр, поряд із механізмами Ради Україна-НАТО, як додатковий структурний елемент для нашої інтеграції до альянсу», – наголосила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона зауважила, що проєктна команда зосередиться на актуальних питаннях, які «сприятимуть знаходженню ефективних рішень у сфері безпеки і оборони, зокрема в контексті триваючої російської агресії».