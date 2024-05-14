Про це пише Reuters.

“Сербія віддана дотриманню міжнародного права та територіальної цілісності членів ООН, в тому числі України… Ми відкриті до дружніх обговорень усіх питань на усіх рівнях”, — наголосив Вучевич.

Глава уряду Сербії не взяв на себе зобов’язання щодо приєднання країни до міжнародних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Мілош Вучевич зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та своїм колегою Марко Джуричем у Белграді.

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