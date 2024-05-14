Про це йдеться в Telegram каналах Сирського та Єрмака.
У розмові брали участь голова Пентагону Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун та радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. та .
“Говорили про ситуацію на фронті, а також про допомогу, яка потрібна Україні на полі бою”, — повідомив Сирський
Як уточнив Єрмак, це була “детальна розмова про ситуацію на фронті, наступальні спроби росіян і про те, яка допомога потрібна Україні вже”.
“Нам дуже необхідне пришвидшення поставок озброєнь. Це детально проговорили”, − підсумував він.
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