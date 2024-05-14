МІністр оборони Рустем Умєров та головком Олександр Сирський, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели розмову з військовим керівництвом США , під час якої обговорили ситуацію на фронті і прискорення постачання зброї в Україну.

Про це йдеться в Telegram каналах Сирського та Єрмака.

У розмові брали участь голова Пентагону Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун та радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. та .

“Говорили про ситуацію на фронті, а також про допомогу, яка потрібна Україні на полі бою”, — повідомив Сирський

Як уточнив Єрмак, це була “детальна розмова про ситуацію на фронті, наступальні спроби росіян і про те, яка допомога потрібна Україні вже”.

“Нам дуже необхідне пришвидшення поставок озброєнь. Це детально проговорили”, − підсумував він.