Державний візит до Китаю, як повідомляє пресслужба Кремля, заплановано на 16–17 травня.
«Лідери Росії та Китаю докладно обговорять весь комплекс питань усеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, визначать ключові напрями подальшого розвитку російсько-китайського практичного співробітництва, а також докладно обміняються думками щодо найбільш актуальних міжнародних та регіональних проблем», – йдеться в повідомленні.
За підсумками візиту, зазначили у Кремлі, передбачається підписання спільної заяви двох державних лідерів.
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